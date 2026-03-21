Çin\'de Yabancı Sermaye Artışı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, yılın ilk iki ayında yabancı sermayeli şirket sayısını %14 artırdı, yatırımlar düştü.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk iki ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 8.631'e yükseldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 düşüşle 161,45 milyar yuan (23,43 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Sektörlere göre bakıldığında imalat sektörüne doğrudan yabancı yatırım girişleri 47,52 milyar yuana, hizmet sektörüne doğrudan yabancı yatırım girişleriyse 111,22 milyar yuana ulaştı.

Söz konusu dönemde yüksek teknoloji sektörleri 63,21 milyar yuan tutarında doğrudan yabancı yatırım çekti. Bu yatırım, geçen yıla göre yüzde 20,4 artışla ulusal düzeydeki toplam doğrudan yabancı yatırımların yüzde 39,2'sini teşkil etti.

Kaynak ülkeler açısından ise Kanada'dan Çin'e yapılan doğrudan yatırımlar geçen yıla göre yüzde 210, İsviçre'den yapılan yatırımlarsa yüzde 41,3 düzeyinde artış sergiledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:36:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.