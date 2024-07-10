Çin\'de Yeni Enerjili Araç Üretimi ve Satışları Hızla Büyüyor

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BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç üretim ve satışları bu yılın ilk altı ayında hızlı büyümesini sürdürürken, iç pazarda yeni enerjili araçların pazar payı istikrarlı şekilde artıyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Çarşamba günü yayımladığı sektör verilerine göre, söz konusu dönemde yeni enerjili araç üretimi 4,93 milyon adede ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,1 artış kaydetti.

Veriler, yeni enerjili araç satışlarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 4,94 milyon adet seviyesinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Çin'de yeni enerjili araçların pazar payı Haziran ayı sonu itibarıyla yüzde 35,2'ye ulaştı.

Birliğe göre, Çin yapımı yeni enerjili araçlar söz konusu dönemde hem üretim hem de satışlarda hızlı büyüme kaydederek, bu yılın Haziran ayı sonu itibarıyla 30 milyon adedi aştı.

Sadece Haziran ayında yeni enerjili araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artarak 1 milyon adede, satışları ise yüzde 30,1 artarak 1,05 milyon adede yükseldi.

Verilere göre, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 artışla yaklaşık 605.000 adet yeni enerjili araç ihraç edildi.