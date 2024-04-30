Çin'de Yerli Turist Sayısı 2024 Yılının İlk Çeyreğinde Yüzde 16,7 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Yerli Turist Sayısı 2024 Yılının İlk Çeyreğinde Yüzde 16,7 Arttı

Çin'de 2024 yılının ilk üç ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artışla yaklaşık 1,42 milyar yerli turist seyahat etti. Bu dönem boyunca yerli turistler tarafından 1,52 trilyon yuan üzerinde harcama yapıldı. Veriler, kırsal kesimde yaşayanlar tarafından yapılan yurt içi seyahatlerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 arttığını ve harcamalarda da yüzde 26,9 artış olduğunu gösterdi.

30.04.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de 2024 yılının ilk üç ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artışla yaklaşık 1,42 milyar yerli turist seyahat etti.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Salı günü açıklanan verilere göre, bu dönem boyunca yerli turistler tarafından 1,52 trilyon yuan (yaklaşık 213,89 milyar ABD doları) üzerinde harcama yapıldı. Rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışa işaret ediyor.

Veriler, kırsal kesimde yaşayanlar tarafından yapılan yurt içi seyahatlerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 artığını, harcamalarda da 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 26,9 artış olduğunu gösterdi.

Kaynak: Xinhua

turist, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yerli Turist Sayısı 2024 Yılının İlk Çeyreğinde Yüzde 16,7 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:26:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Yerli Turist Sayısı 2024 Yılının İlk Çeyreğinde Yüzde 16,7 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement