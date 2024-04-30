Çin'de Yerli Turist Sayısı 2024 Yılının İlk Çeyreğinde Yüzde 16,7 Arttı

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BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de 2024 yılının ilk üç ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artışla yaklaşık 1,42 milyar yerli turist seyahat etti.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Salı günü açıklanan verilere göre, bu dönem boyunca yerli turistler tarafından 1,52 trilyon yuan (yaklaşık 213,89 milyar ABD doları) üzerinde harcama yapıldı. Rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışa işaret ediyor.

Veriler, kırsal kesimde yaşayanlar tarafından yapılan yurt içi seyahatlerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 artığını, harcamalarda da 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 26,9 artış olduğunu gösterdi.