Çin'deki 5G Mobil Abone Sayısı 851 Milyona Ulaştı

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BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'deki 5G mobil abone sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 851 milyona ulaştı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı bu rakam, ülkenin üç büyük telekomünikasyon kuruluşundan birini veya China Broadnet'i kullanan toplam mobil abone sayısının yüzde 48,8'ine tekabül ediyor. Verilere göre Çin'in toplam mobil abone sayısı Şubat ayı sonunda 1,75 milyarı buldu.

Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom şirketlerinden oluşuyor.

Veriler ayrıca Şubat ayı sonunda bu üç şirketin sabit genişbant abone sayısının 643 milyona ulaştığını ve gigabit genişbant kullanıcılarının toplamın yüzde 26,7'sini oluşturduğunu ortaya koydu.