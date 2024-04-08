Çin\'deki Jiabang teras tarlalarının havadan görüntüleri

Konya'da muhtar adayı seçilemeyen kişi, teşekkür pankartlarıyla mahalle sakinlerine minnettarlığını gösterdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2019 yılında muhtar adayı olan ve seçilemeyen Zafer Öztaş, pankartlar hazırlatarak mahalle sakinlerine teşekkür etti. Ancak 2024 seçimlerinde tekrar aday olan Öztaş, bu kez muhtar seçildi.