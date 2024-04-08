Çin\'deki Jiabang teras tarlalarının havadan görüntüleri

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Teras şeklindeki tarlaların çeşitli görüntüleri
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Congjiang ilçesinde yer alan Jiabang teras tarlalarının enfes manzarası havadan görüntülendi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Congjiang'dan bildiriyor. (XHTV)
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