Çin'deki Sanayi Kuruluşlarının Gelirleri 2023 Yılında Arttı - Son Dakika
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Çin'deki Sanayi Kuruluşlarının Gelirleri 2023 Yılında Arttı

Çin\'deki Sanayi Kuruluşlarının Gelirleri 2023 Yılında Arttı

Çin'deki büyük sanayi firmalarının gelirleri, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,1 artarak istikrarlı bir toparlanma sergiledi. Bu işletmelerin gelirleri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarken, büyüme oranı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,9 puan daha yüksek oldu. Çin, iç talebi genişletme, ticari kuruluşları canlandırma ve endüstriyel ekonomide yüksek kaliteli kalkınmayı destekleme çabalarıyla modern bir endüstriyel sistemin gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.

11.02.2024 09:53
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BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki sanayi kuruluşları 2023 yılında istikrarlı toparlanma sergilerken, toplam gelirleri de üst üste beş ay boyunca arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,82 milyon ABD doları) olan büyük sanayi firmalarının gelirleri 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,1 arttı.

Bu işletmelerin gelirleri 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarken, büyüme oranı ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,9 puan daha yüksek seyretti.

NBS istatistikçisi Yu Weining, sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin genişleme eğilimini sürdürdüğünü ve güçlü esneklik sergilediğini, böylece karlarının sürekli toparlanması için elverişli koşulların oluştuğunu söyledi.

Çin, bir sonraki aşamada iç talebi genişletecek, çeşitli ticari kuruluşları canlandıracak, üst düzey bilim ve teknolojide kendine güveni teşvik edecek ve endüstriyel ekonomide yüksek kaliteli kalkınmayı destekleme çabalarının bir parçası olarak modern bir endüstriyel sistemin gelişimini hızlandıracak.

Kaynak: Xinhua

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