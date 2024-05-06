Çin'deki Süper Şarj İstasyonlarının Sayısı Benzin İstasyonlarını Geçti - Son Dakika
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Çin'deki Süper Şarj İstasyonlarının Sayısı Benzin İstasyonlarını Geçti

Çin\'deki Süper Şarj İstasyonlarının Sayısı Benzin İstasyonlarını Geçti

Çin'in güneyinde yer alan Shenzhen kentinde, süper şarj istasyonlarının sayısı benzin istasyonlarını aştı. Shenzhen kalkınma ve reform komisyonuna göre, bu yılın sonuna kadar süper şarj istasyonlarının sayısının 1.000'e ulaşması bekleniyor. Shenzhen, yeni enerjili araçlara kolaylık sağlamak amacıyla bir 'süper şarj istasyonu kenti' kurma hamlesi başlatmıştı. Çin'de yeni enerjili araç mülkiyeti artarken, ülkedeki yeni enerjili araç şarj tesisleri ağı da hızla büyüyor.

06.05.2024 16:05
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SHENZHEN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan teknoloji merkezi Shenzhen kentinde 30 Nisan itibarıyla 362 adet süper şarj tesisi kuruldu. Böylece kentteki süper şarj istasyonlarının sayısı benzin istasyonu sayısını aştı.

Shenzhen kalkınma ve reform komisyonuna göre, bir elektrikli aracı 10 dakika içinde yüzde 80 veya üzerinde şarj edebilen süper şarj istasyonlarının sayısının bu yılın sonuna kadar 1.000'e ulaşması bekleniyor.

Guangdong eyaletinde yer alan kent, giderek büyüyen yeni enerjili araç filosuna kolaylık sağlamak amacıyla Haziran 2023'te bir "süper şarj istasyonu kenti" kurma hamlesi başlatmıştı. Kentin yeni enerjili araç sayısı 2023 sonu itibarıyla 970.000 adedi aşarak toplam araç sayısının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu.

Komisyonun verdiği bilgilere göre yeni süper şarj istasyonlarının çoğu, var olan halka açık şarj tesislerine kuruldu ve büyük iş merkezleri, otobüs istasyonları ve sanayi parklarına dağıtıldı.

Çin'de yeni enerjili araç mülkiyeti son yıllarda artmaya devam ederken, 2023 sonu itibarıyla kullanımdaki yeni enerjili araç sayısı 20,41 milyon adede ulaştı. Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verdiği bilgilere göre ülkedeki yeni enerjili araç şarj tesisleri ağı, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 65 artışla geçtiğimiz yılın sonunda yaklaşık 8,6 milyona yükseldi.

Kaynak: Xinhua

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