Çin'den BM'ye Lübnan Çağrısı

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM'ye İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'daki gerilimin düşürülmesi için adım atma çağrısında bulundu.

Daimi Temsilci Fu, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Lübnan'daki durumu görüşmek üzere düzenlediği acil oturumda konuştu.

Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barışı ve güvenliği korumak konusunda öncelikli sorumluluğu olduğunu hatırlatan Fu, şiddet döngüsünü kırabilmek için İsrail-Lübnan arasındaki gerilimi düşürmenin şart olduğunu, bu konuda acil adım atılması gerektiğini vurguladı.

Fu, Güvenlik Konseyi'nin birlik içinde net taleplerini ortaya koyması gerektiğinin altını çizerek, çatışmanın yayılmasının önlenmesi için her türlü çabanın gösterilmesi ve tarafların siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmesinin sağlanması gereğine işaret etti.

"Pamuk ipliğine bağlı"

Mevcut durumun "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu dile getiren Fu, "Pasif bir atalet içinde krize tepkisiz kalmak ve askeri maceracılığı hoş gören söylemlerde bulunmak, yanlış mesaj verecek ve ciddi sonuçlar doğuracaktır. Umarız etki sahibi büyük ülkeler samimi ve sorumlu bir tutumu benimser, gerilimin daha fazla yükselmesini önleyecek gerçekten yapıcı bir rol oynar." dedi.

Fu, Gazze'nin 1 yıla yakın devam eden saldırılarla "yeryüzünde cehenneme" dönüştüğü, sivil yapıların tahrip edildiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyondan fazla insanın yerinden olduğu benzersiz bir insani felakete maruz kaldığını kaydetti.

Çinli diplomat, tüm taraflara uluslararası insancıl hukukun kırmızı çizgilerine riayet ederek sivillerin can güvenliğini koruma çağrısı yaptı.

İsrail'in hafta başında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine kara saldırılarına başladığını duyurması ve ardından İran'ın İsrail'e hava saldırıları, Orta Doğu'da bölgesel savaş endişelerini artırmıştı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.