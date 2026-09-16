Çin'den Filipinler'e 'tek Çin ilkesine somut adım' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Filipinler'e 'tek Çin ilkesine somut adım' çağrısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'e tek Çin ilkesine somut eylemlerle riayet etme ve iki ülke ilişkilerine zarar verebilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'e tek Çin ilkesine somut eylemlerle riayet etme ve iki ülke ilişkilerine zarar verebilecek her türlü adımdan kaçınma çağrısı yaptıklarını söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwanlı yetkililerin Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde bir "temsilcilik" açmayı planladığı yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Haberlerde söz konusu ofisin, "Taiwan-Filipinler ekonomik koridoru" üzerinden ilişkileri derinleştirmeye yönelik bir platform işlevi göreceği belirtiliyordu.

Guo, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, "diplomatik atılımlar" peşinde koşmak ve ayrılıkçı gündemlerini ilerletmek üzere dış güçlerle yaptıkları her türlü gizli işbirliği girişiminin tamamen beyhude ve başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDışişleri BakanlığıDış PolitikaFilipinlerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki Sude’nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu 17 yaşındaki Sude'nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu
Hatay’da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde Hatay'da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti
Thomas Reis Trabzonspor’da Thomas Reis Trabzonspor'da
AK Parti’de üst düzey görevlendirme AK Parti'de üst düzey görevlendirme
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
16:35
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:11
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:10:08. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Filipinler'e 'tek Çin ilkesine somut adım' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement