Çin'den Gazze Çatışmalarına Dair Açıklama - Son Dakika
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Çin'den Gazze Çatışmalarına Dair Açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki çatışmaların insanlık üzerinde yarattığı olumsuz etkilere vurgu yaptı.

09.10.2024 12:43
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BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 7 Ekim'de Gazze'deki çatışmaların birinci yılını doldurmasının ardından yaptığı açıklamada acı gerçeklerin, askeri operasyonlar ve şiddetin çıkış yolu olmadığını ve mağduriyetleri artırmaktan ve barış ile istikrarı uzaklaştırmaktan başka işe yaramadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Mao, Salı günkü basın toplantısında, "Gazze'deki çatışmalar bir yıldır devam ediyor ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve eşi görülmemiş bir insani felakete neden oldu" dedi. Mao, çatışmanın yayılmasının bölgeyi etkilediğini ve bölgede gerilimin tırmanmaya devam ettiğini belirtti.

Sözcü, bölgede çatışmaların devam etmesinden ve barışın sağlanamamasından derin endişe duyduklarını söyledi.

Çin'in kısa süre önce Gazze'deki çatışmalarla ilgili olarak üç adımlı bir inisiyatif önerdiğini hatırlatan Mao, bu bağlamda ateşkes ve insani yardıma acilen öncelik verilmesi, " Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin" çatışma sonrasında Gazze'deki yeniden yapılanmanın temel ilkesi olması ve iki devletli çözümün ileriye dönük temel yol olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, Filistin halkının meşru ulusal haklarının hayata geçirilmesi ve İsrail'in makul güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Mao, uluslararası toplumun, gerilimin düşürülmesi çerçevesinde daha geniş tabanlı, yetkili ve etkin bir uluslararası barış konferansı düzenlemesi ve iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik takvim ve yol haritasının belirlenmesi ve Filistin ve İsrail devletleri arasında barış içinde bir arada yaşamanın ve Arap ve Yahudi halkları arasında uyumun sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Gazze Çatışmalarına Dair Açıklama - Son Dakika

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