Çin'den İsrail'e Gazze'de İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den İsrail'e Gazze'de İnsani Yardım Çağrısı

Çin, İsrail'in Gazze'de insani yardımları kısıtlamasını bırakmasını ve ateşkes sağlanmasını istiyor.

13.11.2024 15:59
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'e Gazze'de insani yardıma erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması ve mevcut insani krizin hızla daha kötü hale gelmesi nedeniyle insani yardımı pazarlıkta bir koz olarak kullanmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki gıda güvenliği sorununa ilişkin salı günü düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'nin bilgilendirme toplantısında konuşan Fu, insani sorunların siyasallaştırılamayacağını ve açlığın silah olarak kullanılamayacağını belirterek bunun uluslararası insani hukukun kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Fu, "Ancak Gazze'de 13 aydır devam eden çatışmalar sırasında siviller defalarca temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmış ve tüm insani kırmızı çizgiler defalarca ihlal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İnsani yardımın artırılmasına yönelik olarak karşılaşılan en büyük güçlüğün insani yardım malzemesi sıkıntısı değil, yine insanların insani yardım erişimine koyduğu kısıtlamalar olduğunu ifade eden Fu, İsrail'den derhal tüm geçişleri açmasını ve Gazze genelinde insani erişimin önündeki engelleri etkin şekilde kaldırmasını istedi.

Daimi temsilci, "Konunun kilit noktası, işgalci güç olarak İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve insani yardımı pazarlıkta bir koz olarak kullanmasına izin verilmemesi gerektiğidir" dedi.

Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının ve iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesinin, çatışmanın sona erdirilmesi ve barışın yeniden tesis edilmesi için temel yol olduğunun altını çizen Fu, İsrail'e Gazze'deki askeri eylemlerine ve Lübnan'a ve diğer ülkelere yönelik ihlallerine son verme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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