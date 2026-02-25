Çin'den Japonya'ya Askerileşme Uyarısı

Çin, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ülkenin savunma ihracatını kısıtlayan kuralların gevşetilmesini öngören önerisine ilişkin, uluslararası toplumun bu ülkenin yeniden askerileşme adımlarına karşı çıkması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Öldürücü silahların ihracatına olanak sağlayacak düzenlemeye ilişkin ciddi endişeleri olduğunu belirten Sözcü Mao, "Uluslararası toplum, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını birlikte korumalı, Japonya'nın pervasız yeniden askerileşme adımlarına karşı çıkmalı." dedi.

Mao, Japonya'nın saldırganlık geçmişi sebebiyle, bu ülkenin güvenlik ve askeri alanda attığı adımların Asya'daki komşuları ve uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini, Tokyo yönetiminin, son yıllarda güvenlik ve savunma politikalarını yenileme girişimi içinde olduğunu ve Japon yetkililerin nükleer silahlara sahip olmaktan, silah ihracatına ilişkin kısıtlamaları kaldırmaktan söz ettiğini kaydetti.

Çinli Sözcü, "Bu son adım, Japonya'nın sağ kanat güçlerinin, savaş sonrası uluslararası düzeni aşıp yasaları ihlal ederek ülkeyi yeniden askerileştirme özlemlerini bir kez daha açığa vuruyor." diye konuştu.

LDP'nin ihracat kısıtlamasını kaldıran önerisi

Japonya'da iktidardaki LDP'nin Savunma Araştırma Komisyonu, bugün yaptığı toplantıda "Savunma Donanımları ve İhracatına İlişkin Üç İlke" adı verilen ulusal politikanın değiştirilmesi önerisine onay vermişti.

Buna göre, savunma donanımı ihracatının kurtarma, nakliye, uyarı, keşif ve mayın temizleme işlevlerine yönelik ürünlerle sınırlandırılması kuralının kaldırılmasına karar verilmişti. Böylece öldürücü işlevdeki silahların ihracatının önündeki kısıtlama da ortadan kalkmıştı.

Çin, Japon şirketleri ihracat kontrolü ve izleme listelerine almıştı

Çin Ticaret Bakanlığı dün, aralarında Mitsubishi Heavy Industries şirketinin savunma sanayi ve gemi yapım iştiraklerinin olduğu 20 Japon şirketi, Japonya'nın askeri yapılanmasına katkı sağladıkları gerekçesiyle ihracat kontrolü listesine, aralarında otomotiv şirketi Subaru'nun iştiraklerinin olduğu 20 Japon şirketi ise ürettikleri askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin son kullanıcıları tespit edilemediği gerekçesiyle ihracat izleme listesine almıştı.

Çin'in ihracat kontrolü kararı, Pekin ile Tokyo arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilimin bir uzantısı olmuştu.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japonya Başbakanı, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Takaiçi'nin sözleri nedeniyle Japonya'ya protesto notası vermiş ve kriz, seyahat uyarılarından uçuş iptallerine, engellenen konserlerden ithalat yasaklarına, siyasi polemiklerden askeri sürtüşmelere uzanan bir seyir izlemişti.