Çin'den Ortadoğu İçin Yapıcı Rol Çağrısı

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BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü uluslararası toplumdan, özellikle de nüfuz sahibi büyük ülkelerden, Ortadoğu'da yapıcı rol oynayarak bölgede daha fazla gerginlik yaşanmasının önüne geçmelerini istedi.

İsrail, 1 Ekim'de Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlatırken, İran 2 Ekim sabahı İsrail'e askeri saldırı ile karşılık verdi.

Çin'in Ortadoğu'daki yüksek tansiyondan derin endişe duyduğunu belirten sözcü, Lübnan'ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı olduklarını, ayrıca düşmanlığı körükleyen ve gerilimi tırmandıran adımları onaylamadıklarını belirtti.

Gazze'de uzun süredir devam eden çatışmaların Ortadoğu'daki karışıklığın temel nedeni olduğuna inandıklarını söyleyen sözcü, tüm tarafların kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes için acilen çabalarını artırması gerektiğini ifade etti.