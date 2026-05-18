Çin'den Starlink'e Rakip Uydu Fırlatışı

18.05.2026 05:18
Çin, Çienfan uydu ağının 9. grubunu uzaya gönderdi, Starlink'e rakip olmayı hedefliyor.

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, Amerikan SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olmayı hedefleyen Çienfan (Uzay Yelkeni) takım uydu ağının parçasını oluşturacak 9. uydu grubunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, 18 uydudan oluşan grup, Long March-8 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konuma ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 643'üncü taşıma görevi oldu.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan uyduları, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurulan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te, dördüncüsü 23 Ocak 2025'te, beşincisi 11 Mart 2025'te, altıncısı 18 Ekim 2025'te, yedincisi 7 Nisan'da ve sekizincisi 12 Mayıs'ta fırlatılmıştı.

Kaynak: AA

