Çin Dışişleri Bakanı, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasını kınadı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasını kınadı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının BM Şartı'nı ihlal ettiğini belirtti. Vang, suikastın bölgedeki durumu daha tehlikeli hale getirdiğini ve Gazze'de ateşkesi giderek ulaşılmaz hale getirdiğini ifade etti.

07.08.2024 12:36
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

Vang, Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'daki suikastını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, söz konusu suikast eyleminin, bölgedeki durumu "daha tehlikeli hale getirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Bu suikastın BM Şartı prensiplerini ihlal ettiğini aktaran Vang, bu tür eylemlerinin "barışı destekleme çabalarını ciddi şekilde baltaladığını ve Gazze'de ateşkesi giderek ulaşılmaz hale getirdiğini" kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararını kabul ettiğine ancak savaşın henüz durdurulamadığına dikkati çeken Vang, Gazze'deki mevcut durum karşısında çifte standart uygulanmaması gerektiğini ifade etti.

Vang, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasını kınadı - Son Dakika

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