Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Çin İş Konseyi Heyetiyle Bir Araya Geldi

Güncel

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Çin İş Konseyi (USCBC) Yönetim Kurulu Başkanı Raj Subramaniam başkanlığındaki bir heyetle Beijing'de bir araya geldi. Wang Pazartesi günü gerçekleşen toplantıda ABD iş topluluğunun, Çin-ABD ilişkilerinin gelişimine yeni katkılarda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang kısa süre önce tamamlanan ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin üçüncü genel oturumunun tüm dünyanın ilgi gösterdiği, tarihi öneme sahip bir toplantı olduğunu belirtti.

Wang, "Sizler genel oturumun ardından Çin'i ziyaret eden ilk ABD iş topluluğu heyetisiniz. Çin'in daha da derinleşen reformunun yeni atmosferini ilk andan itibaren tüm yönleriyle hissedebilirsiniz" dedi.

Wang, ABD iş topluluğunun, sadece kendilerinin daha fazla gelişimini sağlamak için değil, aynı zamanda Çin-ABD ilişkilerinin ve iki halk arasındaki dostluğun gelişimine yeni katkılar yapmak üzere de Çin'le el ele vermeye devam etmesini umduğunu ifade etti.

Wang, USCBC ve üye şirketlerinin bağlantı ve nüfuzlarını kullanarak doğru, çok boyutlu ve kapsamlı bir Çin fotoğrafı sunması, ABD'de Çin'in doğru şekilde anlaşılmasına yönelik daha nesnel, olumlu ve rasyonel ses çıkarması, Çin ekonomisi, ticaret ve teknolojisinin baskılanmasını durdurması ve halklar arası ve kültürel etkileşimlerin önündeki engelleri etkin şekilde kaldırıp Çin-ABD ilişkilerinin sağlam ve sorunsuz gelişimini teşvik etmesinin beklendiğini ifade etti.

ABD heyeti ise genel oturumun, yeni bir ekonomik reform sürecini ve Çin'in daha fazla dışa açılmasını teşvik etmesinin ve daha sürdürülebilir dış yatırımı çekmesinin beklendiğini belirtti.

Heyet üyeleri, ABD iş topluluğunun Çin'le işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme konusunda kararlı olduğunu ve ekonomi, ticaret, yatırım, yeşil kalkınma, sağlık, eğitim ve halklar arası etkileşim gibi alanlarda ikili işbirliğini daha derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

ABD iş topluluğunun, ABD ile Çin arasında güçlü ve dengeli ilişkiler kurulmasına olan bağlılığını vurgulayan heyet üyeleri, ABD-Çin İş Konseyi'nin, ABD-Çin ilişkilerinin gelişimi için aktif şekilde nüfuz ve rolünü kullanmaya ve istikrar unsuru olarak faaliyet göstermeye istekli olduğunu belirtti.