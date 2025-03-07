BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cuma sabahı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wang, yurtiçi ve yurtdışından gelen gazetecilere Çin'in dış politikası hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.
Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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