Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Shanghai İşbirliği Örgütü\'nün İstikrar Sağlayıcı Bir Dayanak Haline Getirilmesi Gerektiğini Belirtti

Güncel

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dünyanın değişim sürecinden geçtiği bir dönemde Shanghai İşbirliği Örgütü'nün tüm üyelerinin el ele vererek örgütün sağlam kalkınma hedefini sürdürmesi ve örgütü istikrar sağlayıcı bir dayanak haline getirmesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Shanghai İşbirliği Örgütü Sekretaryasının 20. yıldönümü dolayısıyla Perşembe günü Beijing'de düzenlenen resepsiyonda söz konusu açıklamayı yaptı.

Yüzyıldır görülmemiş değişimlerin daha hızlı şekilde gerçekleştiğini ve dünyanın yeni bir karmaşa ve dönüşüm dönemine girdiğini belirten Wang, Shanghai Ruhu ile Shanghai İşbirliği Örgütü gibi bir işbirliği platformunun ileriye taşınmasına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Shanghai İşbirliği Örgütü'nü daha büyük ve güçlü kılmak için tüm üye ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini söyleyen Wang, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü'nü diplomatik bir öncelik olarak görmeye devam edeceğini, örgüt sekretaryasının çalışmalarına her zaman olduğu gibi kolaylık ve destek sağlayacağını, ayrıca Kazakistan'ın dönem başkanlığı sürecindeki çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.

Wang, bu yılki Astana Zirvesi'nden verimli sonuçlar alınması, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kalkınması için yeni olasılıkların ortaya çıkarılması ve dünyada kalıcı barış ve ortak refaha daha fazla katkıda bulunulması için Çin'in tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming ise örgütün son 20 yılda 6 üye ülkeden 26 üye ülkeye yükselerek, gözlemci ve diyalog ortakları bulunan büyük bir aileye dönüştüğünü hatırlattı. Zhang, bunun farklı sosyal sistemlere ve kalkınma hedeflerine sahip ülkeler arasında dayanışma ve koordinasyon, açıklık, kazan-kazan sonuçları, kapsayıcılık ve karşılıklı öğrenmeyi içeren yeni bir işbirliği modeli yarattığını ifade etti.

Zhang, örgütün gelişimi için sekretaryanın sağlam destek sunmaya devam edeceğini belirtti.

Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin diplomatik elçileri ve Çin'deki uluslararası kuruluşların temsilcileri de dahil olmak üzere 200'den fazla kişi resepsiyona iştirak etti.