Çin'e ait C919 yolcu uçağı Singapur'da hava gösterisi için prova uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin'e ait C919 yolcu uçağı Singapur'da hava gösterisi için prova uçuşu gerçekleştirdi

Çin\'e ait C919 yolcu uçağı Singapur\'da hava gösterisi için prova uçuşu gerçekleştirdi

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi tarafından geliştirilen C919 tipi uçak, Singapur Havacılık Fuarı'nda gerçekleştirilecek hava gösterisine hazırlanmak üzere prova uçuşu gerçekleştirdi. Hava gösterisine Hindistan, Avustralya, Endonezya ve Güney Kore'den akrobasi ekipleri de katılacak. Etkinliğe 50'den fazla ülke ve bölgeden 50.000 ticari katılımcının gelmesi bekleniyor.

19.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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SİNGAPUR, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'e ait C919 yolcu uçağı, yaklaşan hava gösterisine hazırlanmak üzere Pazar günü Singapur'da bir prova uçuşu gerçekleştirdi.

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi tarafından geliştirilen ve aralarında C919'un da bulunduğu beş uçak hava gösterisinde halkla buluşacak.

C919 tipi uçak, 20 Şubat'tan 25 Şubat'a kadar sürecek olan 2024 Singapur Havacılık Fuarı'nda uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

Hava gösterisine Hindistan, Avustralya, Endonezya ve Güney Kore'den akrobasi ekipleri de katılıyor.

Singapur Hava Kuvvetleri hava gösterilerine F-15 savaş uçağı ve Apache saldırı helikopterini gönderecek.

1.000'den fazla katılımcı şirketin yer aldığı etkinliğe 50'den fazla ülke ve bölgeden 50.000 ticari katılımcının gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Avustralya, Hindistan, Endonezya, Singapur, Etkinlikler, Ulaşım, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'e ait C919 yolcu uçağı Singapur'da hava gösterisi için prova uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'e ait C919 yolcu uçağı Singapur'da hava gösterisi için prova uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
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