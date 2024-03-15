Çin, Engellilere Yönelik Koruma ve Hizmetlerde İlerleme Kaydediyor

CENEVRE, 15 Mart (Xinhua) -- Guangzhou Üniversitesi'nden uzman Zhou Lulu, Çin'in engellilere yönelik kurumsallaşmış koruma ve sistematik hizmetler sağladığını söyledi.
Zhou, bu hafta başında Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumu kapsamında düzenlenen engelli haklarına ilişkin yıllık görüşme toplantısında, Çin'in engelli haklarının korunmasına yönelik aldığı proaktif önlemler konusunda açıklamalarda bulundu.
Zhou, her şeyden önce engellilerin eğitim, istihdam, kültürel yaşam, sosyal refah ve çevre dostu olma gibi sosyal yaşamın tüm boyutlarını içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan haklara sahip olması gerektiğini vurguladı.
Çinli uzman, amacın engelli bireylerin sosyal yaşama aktif şekilde katılmasını, kendi değerlerini gerçekleştirmesini ve diğer vatandaşlarla aynı onur ve haklara sahip olmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Çin'in, bir dizi yasa, yönetmelik ve politika çıkardığını kaydeden Zhou, diğer yandan da kapsayıcı eğitim, kapsayıcı çalışma ve engelsiz ortamların inşasını teşvik yönünde çaba gösterdiğini dile getirdi.
Son 10 yıllık dönemde Çin'deki engellilere yönelik sektörün kayda değer başarılar elde ettiğini vurgulayan uzman, kırsal alanlarda yaşayan 7,1 milyon üzerinde engellinin mutlak yoksulluktan kurtarıldığını ve engellilere yönelik iki destek ve engelli çocuklara yönelik rehabilitasyon yardımı da dahil olmak üzere ülke çapında özel bir refah sisteminin kurulduğunu kaydetti.
Zhou, engellilere sunulan hizmetlerin, kısmi kapsamdan tüm engelli nüfusunun kapsanmasına, geçici yardımdan kurumsallaşmış korumaya ve bireyselleşmiş destekten düzenli hizmetlere doğru dönüşüm geçirdiğini belirtti.
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