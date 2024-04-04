Çin, Gayrimenkul Finansman Koordinasyon Mekanizmalarını Kurdu - Son Dakika
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Çin, Gayrimenkul Finansman Koordinasyon Mekanizmalarını Kurdu

Çin, Gayrimenkul Finansman Koordinasyon Mekanizmalarını Kurdu

Çin, eyalet düzeyindeki 31 bölgede ve Xinjiang Üretim ve İnşaat Birlikleri'nde eyalet düzeyinde gayrimenkul finansman koordinasyon mekanizmalarının yanı sıra il düzeyi ve üzerindeki tüm kentlerde, kent düzeyinde gayrimenkul finansman koordinasyon mekanizmaları kurdu. Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın verilerine göre, Mart ayı sonu itibarıyla toplam 1.979 emlak projesi yaklaşık 469 milyar yuan tutarında banka kredisi alırken, 1.247 civarında proje de 155,4 milyar yuanı aşkın kredi aldı. Çin, gayrimenkul sektörü için bir finansman koordinasyon merkezi kurma planını Ocak ayında ilan etmişti.

04.04.2024 20:43  Güncelleme: 20:44
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BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin, eyalet düzeyindeki 31 bölgede ve Xinjiang Üretim ve İnşaat Birlikleri'nde eyalet düzeyinde gayrimenkul finansman koordinasyon mekanizmalarının yanı sıra il düzeyi ve üzerindeki tüm kentlerde, kent düzeyinde gayrimenkul finansman koordinasyon mekanizmaları kurdu.

Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Mart ayı sonu itibarıyla toplam 1.979 emlak projesi yaklaşık 469 milyar yuan (yaklaşık 66,1 milyar ABD doları) tutarında banka kredisi alırken, 1.247 civarında proje de 155,4 milyar yuanı aşkın kredi aldı.

Çin, emlak projelerinin meşru finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve piyasanın istikrarlı ve sorunsuz büyümesini desteklemek amacıyla gayrimenkul sektörü için bir finansman koordinasyon merkezi kurma planını Ocak ayında ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua

Kalkınma Bakanlığı, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Gayrimenkul Finansman Koordinasyon Mekanizmalarını Kurdu - Son Dakika

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