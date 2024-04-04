Çin, Gayrimenkul Finansman Koordinasyon Mekanizmalarını Kurdu

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin, eyalet düzeyindeki 31 bölgede ve Xinjiang Üretim ve İnşaat Birlikleri'nde eyalet düzeyinde gayrimenkul finansman koordinasyon mekanizmalarının yanı sıra il düzeyi ve üzerindeki tüm kentlerde, kent düzeyinde gayrimenkul finansman koordinasyon mekanizmaları kurdu.
Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Mart ayı sonu itibarıyla toplam 1.979 emlak projesi yaklaşık 469 milyar yuan (yaklaşık 66,1 milyar ABD doları) tutarında banka kredisi alırken, 1.247 civarında proje de 155,4 milyar yuanı aşkın kredi aldı.
Çin, emlak projelerinin meşru finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve piyasanın istikrarlı ve sorunsuz büyümesini desteklemek amacıyla gayrimenkul sektörü için bir finansman koordinasyon merkezi kurma planını Ocak ayında ilan etmişti.
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CHP'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Selim Çırpanoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Esra Coşkun tarafından mazbatası verilen Çırpanoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törende konuşarak, Kahramankazan'da iktidar ve muhalefetin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilkbaharda toplanan ve şifalı olduğuna inanılan yemlik, hindibağ, kazayağı gibi bitki türleri pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Dağlardan toplanan bu bitkiler, organik ve lezzetli olduğu için talep görüyor.
Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine 6 kuvöz bağışladı. Bağış törenine Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi, KTÜ Rektörü ve hastane yetkilileri katıldı. Rektör Çuvalcı, kuvözlerin Türk malı olmasının gurur verici olduğunu belirtti.
Samsunspor ile Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda yaşanan önemli pozisyonlar arasında Marius'un ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen şutu ve Zeki'nin direğe yakın auta çıkan kafa vuruşu yer aldı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu ramazan kampanyasında Türkiye genelinde 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve hedeflerine yaklaştıklarını söyledi. Yılmaz, deprem bölgesinde düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi ve Türk Kızılay'ın Türk milletin yardım eli olduğunu vurguladı. Kampanya kapsamında gıda kolisi, bayramlık kıyafet ve nakit destek yardımı dağıtıldı.
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