Çin Halk Bankası, yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştırmak için ortak çaba talep etti - Son Dakika
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Çin Halk Bankası, yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştırmak için ortak çaba talep etti

Çin Halk Bankası, yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştırmak için ortak çaba talep etti

Çin Halk Bankası Başkanı Pan Gongsheng, ödeme hizmetlerinin optimize edilmesi konulu bir konferansta yabancıların Çin'de daha kolay ödeme yapabilmeleri için kapsamlı ve eşgüdümlü eylemlerde bulunulmasını talep etti. Alipay gibi ödeme uygulamaları ve Çin bankaları da yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştırmak için önlemler alacak.

01.03.2024 16:33  Güncelleme: 16:37
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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in merkez bankası olan Çin Halk Bankası, yabancıların ülkede daha kolay ödeme yapabilmelerini sağlamak için ortak çaba gösterilmesini talep etti.

Perşembe günü, ödeme hizmetlerinin optimize edilmesi konulu bir konferansta konuşan Çin Halk Bankası Başkanı Pan Gongsheng, yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmek üzere kapsamlı ve eşgüdümlü eylemlerde bulunulması çağrısı yaptı.

Çin'in en büyük ödeme uygulamalarından biri olan ve Ant Group tarafından geliştirilen Alipay, uygulamanın uluslararası versiyonu aracılığıyla Çin'deki yabancıların yurtdışındaki bankaların kartlarıyla ödeme yapmalarına veya Alipay kare kodlarını okutarak kendi ülkelerindeki elektronik cüzdanlarıyla işlem yapmalarına olanak sağlıyor.

Ant Group bir sonraki adımda, Alipay kullanıcısı yabancı ziyaretçilerin Çin'in büyük şehirlerinde metro ve otobüslere binerken karşılaştığı zorlukları çözüme kavuşturmaya çalışacak.

Çin bankaları da ülkede yurtdışındaki banka kartlarının geçerli olduğu alanları genişletmek ve nakit kullanımını kolaylaştırmak üzere önlemler alacak.

Kaynak: Xinhua

Halk Bankası, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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