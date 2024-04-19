Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu - Son Dakika
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen kuruluş töreninde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bilişim destek kuvveti bayrağını takdim etti. Xi, güçlü ve modern bir bilişim destek kuvveti inşa etme çabalarının altını çizdi ve bu kuvvetin Çin ordusunun gelişimi ve rekabet gücü için kritik bir rol oynayacağını belirtti. Ayrıca, bilişim destek kuvvetinin Parti'nin komutasına kesinlikle riayet etmesi ve askeri operasyonları kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

19.04.2024 17:19
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BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de düzenlenen kuruluş töreninde destek kuvvetine bayrak takdim etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, güçlü ve modern bir bilişim destek kuvveti inşa etmeye yönelik yoğun çabaların altını çizdi.

Xi, bilişim destek kuvvetinin kurulmasının, güçlü bir ordu inşasına yönelik genel ihtiyaç çerçevesinde ÇKP Merkez Komitesi ve Merkez Askeri Komisyon tarafından alınmış önemli bir karar olduğunu söyledi.

Bilişim destek kuvvetinin, ordunun yeni ve stratejik bir şubesi ve ağ bilişim sisteminin inşa ve uygulamasının koordinasyonunda kilit bir dayanak olduğunu vurgulayan Xi, Çin ordusunun yüksek kaliteli gelişimi ve modern savaş alanındaki rekabet gücünün ilerletilmesinde bu kuvvetin kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

Bilişim destek kuvvetine, Parti'nin komutasına kesinlikle riayet etme ve tam anlamıyla sadık, saf ve güvenilir kalma talimatı veren Xi, ayrıca bu yeni kurulan destek kuvvetine, Çin ordusunun ortak operasyon sistemine derinden entegre olma, bilişim destek operasyonlarını hassas ve etkin şekilde yürütme ve çeşitli doğrultu ve sahalardaki askeri operasyonları kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Xi, modern savaşın gereklerini yerine getiren ve Çin ordusunun kendine has niteliklerini sergileyen bir ağ bilişim sisteminin inşasının yanı sıra entegre muhabere kabiliyetlerinin daha etkin şekilde gelişiminin hızlandırılması yönünde de çaba gösterilmesini istedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu - Son Dakika

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