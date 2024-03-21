Çin, Hidrojen Yakıtlı İlk Kent Trenini Test Etti - Son Dakika
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Çin, Hidrojen Yakıtlı İlk Kent Trenini Test Etti

Çin'in bağımsız olarak geliştirilen hidrojen yakıtlı ilk kent treni, Jilin eyaletinin Changchun kentinde başarılı bir test sürüşü gerçekleştirerek, demiryolu ulaşımında hidrojen enerjisinin kullanımına yeni bir kapı açtı. Tren, güçlü ve uzun süreli bir güç kaynağı sağlayan dahili hidrojen güç sistemine sahip olup, maksimum seyir menzili 1.000 kilometrenin üzerindedir. Ayrıca, trenin enerji tüketimi kilometre başına 5 kilovat-saat olarak belirlenmiş ve dünyadaki en iyi seviyelere eşdeğer olduğu gözlemlenmiştir.

21.03.2024 17:22  Güncelleme: 17:23
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CHANGCHUN, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirilen hidrojen yakıtlı ilk kent treni saatte 160 kilometre hızla test sürüşünü tamamlayarak, demiryolu ulaşımında hidrojen enerjisinin kullanımında yeni bir kapı araladı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde CRRC Changchun Demiryolu Araçları Şirketi tarafından geliştirilen tren, şirkete ait test hattında test edilerek tam sistem, tam senaryo ve çok seviyeli performans doğrulamasını başarıyla geçti.

Test edilen kent treni, fosil yakıtlar yahut katener sistemlerine dayanan geleneksel trenlerin aksine güçlü ve uzun süreli bir güç kaynağı sağlayan dahili hidrojen güç sistemine sahip. Trenin maksimum seyir menzili ise 1.000 kilometrenin üzerinde.

Test verilerine göre trenin ortalama enerji tüketimi kilometre başına 5 kilovat-saat olarak belirlenirken, bu rakam dünyadaki en iyi seviyelere eşdeğer.

Kaynak: Xinhua

Ulaşım, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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