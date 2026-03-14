Çin İç Talebi Artırmayı Hedefliyor

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Araştırma Ofisi yetkilisi Liu Rihong, Çin'in dış şoklarla başa çıkabilmesi ve halkın daha iyi bir yaşama yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için iç talebi artırması gerektiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Çin Ekonomik Yuvarlak Masa" programının son bölümünde konuşan Liu, Çin'in önümüzdeki beş yıl içinde iç talebi güçlendirmek amacıyla çok yönlü önlemlerle hanehalkı tüketimini artırmayı planladığını belirtti.

Liu, yeni teknolojilerden yararlanılması, yüksek kaliteli tüketim malları ve hizmetlerin arzının artırılması ve makul olmayan tüketim kısıtlamalarının kaldırılmasının başlıca önlemler arasında yer aldığını söyledi.

Gelir dağılımı yapısının iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdürüleceğini belirten Liu, Çin'in sabit varlık yatırımları açısından hala önemli bir potansiyele ve geniş bir alana sahip olduğunu ifade etti.