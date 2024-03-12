Çin, ilkbahar tarım çalışmalarını desteklemek için 830 milyon yuan ayırdı

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BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin bu yılki ilkbahar tarım çalışmalarını desteklemek için 830 milyon yuan (116,9 milyon ABD doları) ayırdı.

Fon, Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa tahsis edildi.

Fon; Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei ve Hunan da dahil olmak üzere eyalet düzeyindeki 12 bölgede afet önleme ve ürün ekimiyle ilgili desteğin yanı sıra tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla alakalı tesislerin restorasyonunda kullanılacak.

Resmi verilere göre Çin'in tahıl üretimi geçen yıl 695,4 milyon tona ulaşarak rekor kırarken, kişi başına düşen tahıl miktarı ise 493 kilogram oldu. Bu miktar, uluslararası kabul gören 400 kilogramlık tahıl güvenliği sınırının üzerinde kaldı.