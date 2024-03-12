Çin, ilkbahar tarım çalışmalarını desteklemek için 830 milyon yuan ayırdı - Son Dakika
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Çin, ilkbahar tarım çalışmalarını desteklemek için 830 milyon yuan ayırdı

Çin, bu yılki ilkbahar tarım çalışmalarını desteklemek amacıyla 830 milyon yuanlık bir fon ayırdı. Fon, afet önleme, ürün ekimi ve tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla ilgili tesislerin restorasyonu gibi alanlarda kullanılacak.

12.03.2024 17:14  Güncelleme: 17:17
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BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin bu yılki ilkbahar tarım çalışmalarını desteklemek için 830 milyon yuan (116,9 milyon ABD doları) ayırdı.

Fon, Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa tahsis edildi.

Fon; Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei ve Hunan da dahil olmak üzere eyalet düzeyindeki 12 bölgede afet önleme ve ürün ekimiyle ilgili desteğin yanı sıra tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla alakalı tesislerin restorasyonunda kullanılacak.

Resmi verilere göre Çin'in tahıl üretimi geçen yıl 695,4 milyon tona ulaşarak rekor kırarken, kişi başına düşen tahıl miktarı ise 493 kilogram oldu. Bu miktar, uluslararası kabul gören 400 kilogramlık tahıl güvenliği sınırının üzerinde kaldı.

Kaynak: Xinhua

Çin, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ilkbahar tarım çalışmalarını desteklemek için 830 milyon yuan ayırdı - Son Dakika

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