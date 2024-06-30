Çin İmalat Sanayisi Büyüme Eşiğinin Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin İmalat Sanayisi Büyüme Eşiğinin Altında Kaldı

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi büyüme eşiğinin altında kaldı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 49,5 ile geçen ayki seviyesini korudu. Aktivitedeki azalma, toparlanmanın hala kırılgan olduğuna işaret ediyor. İç ve dış talepteki durgunluğun devam ettiği gözleniyor.

30.06.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, mayısta ve haziranda olduğu gibi büyüme eşiğinin altında kaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 49,5 ile geçen ayki seviyesini korudu.

Endeks mayısta 50 puanın altına gerileyerek 2 ay aradan sonra yeniden daralma seyrine girmişti.

Aktivitedeki azalma, toparlanmanın hala kırılgan olduğuna işaret ediyor. İç ve dış talepteki durgunluğun devam ettiği gözleniyor.

İmalat PMI içindeki yeni siparişler alt endeksi mayısta 49,6'dan haziranda 49,5'e gerilerken yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 48,3'te sabit kaldı.

Üretim alt endeksi 50,8'den 50,6'ya düşse de büyüme eşiğinin üzerinde kaldı. İş beklentileri alt endeksi de 54,7 ile büyüme doğrultusuna işaret etti.

"Toparlanma için temeli güçlendirmeye ihtiyaç var"

UİB kıdemli istatistikçisi Cao Çinghı, "Çin ekonomisi üretim çıktısı bakımından büyümeyi sürdürüyor ancak sürdürülebilir ve gelişmiş bir toparlanma için temeli güçlendirmeye ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

İmalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk 3 ayındaki yükselişin ardından büyüme eşiğinin üzerine çıkmıştı. Nisan 2023'ten itibaren yeniden daralmaya başlayan endeks, Eylül 2023'te ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmış ancak yılın son çeyreğinde tekrar daralma seyrine girmişti.

Endeks, 2024'ün ilk 2 ayında da daralma seyrini sürdürmüş, ocakta 49,2, şubatta 49,1 olarak ölçüldükten sonra martta 50,8'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, nisanda 50,4'e gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kalmıştı.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI haziranda mayısa göre azalsa da büyüme seyrini sürdürdü. Mayısta 51,1 olan endeks haziranda 50,5'e geriledi.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi 50,5'ten 50,2'ye, inşaat sektörü alt endeksi ise 54,4'ten 52,3'e geriledi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İmalat Sanayisi Büyüme Eşiğinin Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
15:29 Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi
14:04 Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:15:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çin İmalat Sanayisi Büyüme Eşiğinin Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement