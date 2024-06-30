Çin İmalat Sanayisi Büyüme Eşiğinin Altında Kaldı

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Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, mayısta ve haziranda olduğu gibi büyüme eşiğinin altında kaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 49,5 ile geçen ayki seviyesini korudu.

Endeks mayısta 50 puanın altına gerileyerek 2 ay aradan sonra yeniden daralma seyrine girmişti.

Aktivitedeki azalma, toparlanmanın hala kırılgan olduğuna işaret ediyor. İç ve dış talepteki durgunluğun devam ettiği gözleniyor.

İmalat PMI içindeki yeni siparişler alt endeksi mayısta 49,6'dan haziranda 49,5'e gerilerken yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 48,3'te sabit kaldı.

Üretim alt endeksi 50,8'den 50,6'ya düşse de büyüme eşiğinin üzerinde kaldı. İş beklentileri alt endeksi de 54,7 ile büyüme doğrultusuna işaret etti.

"Toparlanma için temeli güçlendirmeye ihtiyaç var"

UİB kıdemli istatistikçisi Cao Çinghı, "Çin ekonomisi üretim çıktısı bakımından büyümeyi sürdürüyor ancak sürdürülebilir ve gelişmiş bir toparlanma için temeli güçlendirmeye ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

İmalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk 3 ayındaki yükselişin ardından büyüme eşiğinin üzerine çıkmıştı. Nisan 2023'ten itibaren yeniden daralmaya başlayan endeks, Eylül 2023'te ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmış ancak yılın son çeyreğinde tekrar daralma seyrine girmişti.

Endeks, 2024'ün ilk 2 ayında da daralma seyrini sürdürmüş, ocakta 49,2, şubatta 49,1 olarak ölçüldükten sonra martta 50,8'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, nisanda 50,4'e gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kalmıştı.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI haziranda mayısa göre azalsa da büyüme seyrini sürdürdü. Mayısta 51,1 olan endeks haziranda 50,5'e geriledi.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi 50,5'ten 50,2'ye, inşaat sektörü alt endeksi ise 54,4'ten 52,3'e geriledi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.