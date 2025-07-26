Çin'in 2025 Mali Harcamaları Artış Gösterdi

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in mali harcamaları 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak yaklaşık 14,13 trilyon yuana (yaklaşık 1,98 trilyon ABD doları) ulaştı.

Maliye Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı verilere göre, tüm düzeylerdeki mali kurumlar kilit alanlardaki harcamaları desteklemeyi sürdürürken, ocak-haziran döneminde sosyal güvenlik ve istihdam harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artış gösterdi.

Altı aylık dönemde bilim ve teknoloji harcamaları yüzde 9,1, eğitim harcamaları yüzde 5,9, sağlık harcamaları ise yüzde 4,3 oranında arttı.

Gelir tarafında ise yılın ilk yarısında ülkenin mali gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüşle yaklaşık 11,56 trilyon yuana geriledi.

Verilere göre, merkezi hükümetin mali gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 azalarak yaklaşık 4,86 trilyon yuan olurken, yerel yönetimlerin gelirleri yüzde 1,6 artarak yaklaşık 6,7 trilyon yuana ulaştı.