BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen akıllı fabrikalar listesine 34 fabrika daha eklendi. Böylelikle dört kademeli akıllı fabrika geliştirme sisteminin en üst kademesini gösteren bu kategorideki toplam fabrika sayısı 49'a çıktı.

Liste perşembe günü Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve beş hükümet departmanı tarafından ortaklaşa yayımlandı.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalar, ileri teknolojiler ve yenilikçi üretim modelleriyle öne çıkıyor. Bu fabrikalar arasında Xiaomi Otomobil ve Hudong-Zhonghua Gemi İnşa gibi büyük üreticilerin geliştirdiği projeler de yer alıyor.

Bakanlık, listeyle yeni nesil akıllı imalatın gelişimine hız kazandırılması ve imalat sektörünün akıllı, yeşil ve entegre gelişiminin teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Verilere göre, yapay zeka söz konusu fabrikalarda giderek daha önemli bir rol oynuyor. İkinci grup olarak eklenen önde gelen akıllı fabrikalardaki uygulama senaryolarının yüzde 70'inden fazlası yapay zeka içeriyor. 1.000'den fazla endüstriyel yapay zeka ajanı geliştiren söz konusu fabrikaların günlük token tüketimleri 300 milyonu aşıyor.

Çin, 2024 yılında akıllı imalat sektörü için güvenli, kontrol edilebilir ve eksiksiz bir üst düzey tedarik sistemini oluşturma hedefiyle kademeli akıllı fabrika geliştirme sistemini başlattı. En üst kademedeki önde gelen akıllı fabrikalar, yeni nesil imalatın araştırılmasına öncülük ediyor.

Çin, yapay zekanın imalat ile entegrasyonunu derinleştirme ve endüstriyel dijitalleşmeyi ve akıllı güncellemeyi ilerletmeye yönelik kapsamlı çabaları çerçevesinde akıllı fabrikaları geliştiriyor.

Yeni büyüme faktörleri, Çin'in endüstriyel büyümesinin başlıca kaynaklarından biri haline geliyor. Ulusal İstatistik Bürosu'na göre yılın ilk üç çeyreğinde yüksek teknolojili ve dijital imalat, sanayide yaratılan katma değerin yüzde 20'sinden biraz fazlasını oluşturdu ve endüstriyel büyümesinin yarısından fazlasına katkıda bulundu.