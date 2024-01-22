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Çin'in Chongqing Belediyesi, yeni enerjili araç üretiminde hızla büyüyor - Son Dakika
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Çin'in Chongqing Belediyesi, yeni enerjili araç üretiminde hızla büyüyor

Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing Belediyesi, otomobil endüstrisinin önemli bir merkezi olarak 2023 yılında yeni enerjili araç üretiminde büyük bir büyüme kaydetti. Geçen yıl Chongqing'deki üretim hatlarında 500.000'den fazla yeni enerjili araç üretildi ve bu, bir önceki yıla göre yüzde 30,3'lük bir artış anlamına geliyor. Chongqing, otomobil ve otomobil parçaları üreten 1.000'den fazla işletmeyi barındırıyor ve yılda 4 milyon araç üretimine olanak sağlayan bir oto sanayi zinciri mevcut. Chongqing'deki otomobil üretimi, elektrikli ve akıllı araçlara doğru hızla ilerliyor ve geçen yıl 368.000 araç ihraç edilerek 33,17 milyar yuan gelir elde edildi.

Çin\'in Chongqing Belediyesi, yeni enerjili araç üretiminde hızla büyüyor
22.01.2024 - 18:14,
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CHONGQİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan ve ülkenin otomobil endüstrisinin önemli merkezlerinden biri olan Chongqing Belediyesi, 2023 yılında yeni enerjili araç üretiminde hızlı bir büyüme kaydetti.

Kısa süre önce düzenlenen bir basın toplantısında, geçen yıl Chongqing'deki üretim hatlarından bir önceki yıla göre yüzde 30,3 artışla 500.000'i aşkın yeni enerjili aracın çıktığı açıklandı.

Chongqing, her biri yıllık en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) ana iş cirosuna sahip, otomobil ve otomobil parçaları üreten 1.000'den fazla işletmeyi bünyesinde barındırıyor. Kentte yılda 4 milyon araç üretilmesine olanak tanıyan eksiksiz bir oto sanayi zinciri mevcut. 2023 yılında Chongqing'deki yıllık otomobil üretimi 2,32 milyon adete ulaştı.

Chongqing'deki otomobil üretimi, elektrikli ve akıllı hale gelmeye doğru hızla ilerliyor. Kent, 2018'den 2022'ye kadar yeni enerjili araç üretiminde yıllık ortalama yüzde 98 artış kaydetti. Kentte geçen yıl 100.000 yeni şarj ünitesi inşa edilerek toplam sayı 210.000'e çıkarıldı.

Chongqing'de üretilen otomobiller halihazırda 80'den fazla ülke ve bölgeye satılıyor. Kent geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 29,8 artışla 368.000 araç ihraç ederken, elde ettiği gelir ise yüzde 51,9 artarak 33,17 milyar yuan oldu.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Üretim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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