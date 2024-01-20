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Çin'in Doğalgaz Üretimi 2023 Yılında İstikrarlı Bir Büyüme Sergiledi - Son Dakika
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Çin'in Doğalgaz Üretimi 2023 Yılında İstikrarlı Bir Büyüme Sergiledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin'in doğalgaz üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artışla 229,7 milyar metreküp oldu. Aynı dönemde toplam doğalgaz ithalatı ise yüzde 9,9 artarak 119,97 milyon tona ulaştı. Sadece Aralık ayında ise ülkenin doğalgaz ithalatı yıllık yüzde 23 artışla 12,65 milyon ton olarak kaydedildi.

Çin\'in Doğalgaz Üretimi 2023 Yılında İstikrarlı Bir Büyüme Sergiledi
20.01.2024 - 14:47,
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BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi 2023 yılında istikrarlı bir büyüme sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, ülkenin doğalgaz üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artışla 229,7 milyar metreküp oldu.

2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artışla toplam 119,97 milyon ton doğalgaz ithal edildi.

Sadece Aralık ayında ülke, yıllık yüzde 23 artışla 12,65 milyon ton doğalgaz ithal etti. Büro verilerine göre bu büyüme oranı Kasım ayına göre 16,4 yüzde puan daha yüksek olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Üretim, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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