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Çin'in Gansu eyaletindeki yeni enerji üretimi 50 gigavatı aştı - Son Dakika
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Çin'in Gansu eyaletindeki yeni enerji üretimi 50 gigavatı aştı

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde kurulu yeni enerji üretiminin toplam kapasitesi 2023 yılı sonu itibarıyla 50 gigavatı aştı. Gansu, rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olup, son yıllarda yeni enerji geliştirme çalışmalarına hız vermiştir. Eyaletteki kurulu yeni enerji gücü, toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 61'ini oluşturarak rekor düzeyde bir paya sahiptir. Gansu'daki yeni enerji kaynakları ise rüzgar ve güneş enerjisi ile enerji depolama dahil olmak üzere toplamın yüzde 90'ından fazlasını oluşturmaktadır.

Çin\'in Gansu eyaletindeki yeni enerji üretimi 50 gigavatı aştı
07.01.2024 - 10:54,
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LANZHOU, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde kurulu yeni enerji üretiminin toplam kapasitesi 2023 yılı sonu itibarıyla 50 gigavatı aştı.

Rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Gansu, son yıllarda yeni enerji geliştirme çalışmalarına hız verdi.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Gansu Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'ne göre eyaletteki kurulu yeni enerji gücü, 89,63 gigavat olan toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 61'ini oluşturuyor. Rakam, rekor düzeyde yüksek bir paya işaret ediyor.

Gansu'daki kurulu yeni enerji gücü kapasitesi 2023'de 21,53 gigavata ulaşırken, rüzgar ve güneş enerjisi ile enerji depolama dahil olmak üzere yeni enerji kaynakları toplamın yüzde 90'ından fazlasını oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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