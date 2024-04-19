Çin'in Hubei eyaletindeki çay tarlaları havadan görüntülendi

Başkentte MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Düzenlendi

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması, Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya 25 takım katıldı ve Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti ve bu tür yarışmaların öğrencilerin meslek seçiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.