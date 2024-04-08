Çin\'in Jinhua şehrindeki Juyan çayı Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'ne dahil edildi

JİNHUA, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinhua şehrindeki Lutian köyünün tarihi üne sahip Wuzhou (Jinhua'nın eski adı) Juyan çayı geçtiğimiz günlerde hasat edilmeye başlandı.
Juyan çayı ile birlikte Longjing çayı (Batı Gölü Ejderha Kuyusu Çayı), Changxing Zisun çayı (Changxing ilçesinden gelen bir çay çeşidi) ve Zhejiang'daki diğer bazı tanınmış çay çeşitlerinin demleme tekniği, 2022 yılında Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi.
Juyan çayı, son yıllarda yerel yetkililerin, önde gelen çay şirketlerinin ve Juyan çayı demleme tekniği mirasçılarının ortak çabalarıyla gelişme hızını artırarak standart üretim ve sektörleşme yolunda ilerledi. Juyan çay endüstrisinin gelişimi aynı zamanda yerel eko-turizmi teşvik ederek, bölgedeki çiftçilerin gelirlerinin artmasına yardımcı oldu.
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