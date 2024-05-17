Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2024 Yılının İlk 4 Ayında Büyümeye Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2024 Yılının İlk 4 Ayında Büyümeye Devam Etti

Çin'in sabit varlık yatırımları, hükümet politikalarının desteğiyle 2024 yılının ilk 4 ayında istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Altyapı inşaatı ve imalat yatırımlarının artmasıyla birlikte, yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar da güçlü bir büyüme sergiledi. Ancak emlak geliştirme sektörüne yapılan yatırımlar düşüş gösterdi.

17.05.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, etkin yatırımı genişletmeye yönelik hükümet politikalarının desteğiyle 2024 yılının ilk 4 ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 14,34 trilyon yuana (yaklaşık 2,02 trilyon ABD doları) yükseldi.

NBS, söz konusu dönemde altyapı inşaatına yapılan yatırımların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6, imalat yatırımlarının ise yüzde 9,7 arttığını bildirdi.

Büyük ölçekli ekipman yenilemelerine yapılan yatırımlar, hükümet politikalarının etkisiyle artarak nispeten hızlı genişleme kaydetti. 2024'ün ilk dört ayında ekipman ve cihaz yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak, genel yatırım büyüme hızının 13 yüzde puan üzerine çıktı.

Emlak geliştirme sektörüne yapılan yatırımlar ise Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 düşüş sergiledi.

Emlak geliştirme yatırımları hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırım düzeyi ilk dört ayda yüzde 8,9 oranında yükseldi.

NBS Sözcüsü Liu Aihua, düzenlediği basın toplantısında Nisan ayı verilerinin, ülkedeki emlak piyasasının halen uyum sürecinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Liu, Çin'in emlak sektöründe yeni bir kalkınma modeli geliştirilmesini hızlandırmaya ve sektörün yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik etmeye çalışacağını sözlerine ekledi.

2024'ün ilk dört ayında yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırım bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak güçlü büyüme sergiledi. Bu büyümeye daha yakından bakıldığında, yüksek teknolojili imalat sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 9,7 artarken, yüksek teknolojili hizmet sektörüne yapılan yatırımlar ise yüzde 14,5 büyüme kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Hükümet, Çin, Emlak, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2024 Yılının İlk 4 Ayında Büyümeye Devam Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:41:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2024 Yılının İlk 4 Ayında Büyümeye Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement