Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2024 Yılının İlk 4 Ayında Büyümeye Devam Etti

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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, etkin yatırımı genişletmeye yönelik hükümet politikalarının desteğiyle 2024 yılının ilk 4 ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 14,34 trilyon yuana (yaklaşık 2,02 trilyon ABD doları) yükseldi.

NBS, söz konusu dönemde altyapı inşaatına yapılan yatırımların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6, imalat yatırımlarının ise yüzde 9,7 arttığını bildirdi.

Büyük ölçekli ekipman yenilemelerine yapılan yatırımlar, hükümet politikalarının etkisiyle artarak nispeten hızlı genişleme kaydetti. 2024'ün ilk dört ayında ekipman ve cihaz yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak, genel yatırım büyüme hızının 13 yüzde puan üzerine çıktı.

Emlak geliştirme sektörüne yapılan yatırımlar ise Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 düşüş sergiledi.

Emlak geliştirme yatırımları hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırım düzeyi ilk dört ayda yüzde 8,9 oranında yükseldi.

NBS Sözcüsü Liu Aihua, düzenlediği basın toplantısında Nisan ayı verilerinin, ülkedeki emlak piyasasının halen uyum sürecinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Liu, Çin'in emlak sektöründe yeni bir kalkınma modeli geliştirilmesini hızlandırmaya ve sektörün yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik etmeye çalışacağını sözlerine ekledi.

2024'ün ilk dört ayında yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırım bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak güçlü büyüme sergiledi. Bu büyümeye daha yakından bakıldığında, yüksek teknolojili imalat sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 9,7 artarken, yüksek teknolojili hizmet sektörüne yapılan yatırımlar ise yüzde 14,5 büyüme kaydetti.