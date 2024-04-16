Çin'in Sabit Varlık Yatırımları İlk Çeyrekte Arttı

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 arttı.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu büyüme Ocak-Şubat dönemindeki yüzde 4,2'lik ve 2023 yılının tamamındaki yüzde 3'lük artışa kıyasla hız kazandı.
Altyapı inşaatı yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 6,5 ve imalat yatırımları yüzde 9,9 artarken, her iki alanda da yılın ilk iki ayında kaydedilen büyümeden daha hızlı bir artış kaydedildi.
Verilere göre, emlak geliştirme yatırımları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 azaldı.
Emlak geliştirme yatırımları hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımları ilk çeyrekte yüzde 9,3 artış gösterdi.
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