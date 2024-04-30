Çin'in Shenzhou-17 Uzay Aracı İniş Yaptı - Son Dakika
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Çin'in Shenzhou-17 Uzay Aracı İniş Yaptı

Çin\'in Shenzhou-17 Uzay Aracı İniş Yaptı

Çin'in Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına indi. Uzay aracı, Tiangong Uzay İstasyonu'na gitmek üzere fırlatılmış ve 6 ay boyunca yörüngede kalmıştı. Astronotların sağlık durumu iyi.

30.04.2024 16:29
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DONGFENG İNİŞ SAHASI, 30 Nisan (Xinhua) -- Astronotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü Salı günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına indi. Shenzhou-17 mürettebatını taşıyan uzay aracı, Ekim ayında Tiangong Uzay İstasyonu'na gitmek üzere fırlatılmış ve yaklaşık 6 ay boyunca yörüngede kalmıştı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre üç astronotun sağlık durumu da iyi.

Kaynak: Xinhua

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