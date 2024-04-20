Çin'in sınır ötesi e-ticareti büyümeye devam ediyor

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BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Çin'in sınır ötesi e-ticareti bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artışla 577,6 milyar yuana (yaklaşık 81,3 milyar ABD doları) ulaştı.

Bakanlık, söz konusu dönemde ülkenin Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kamboçya ve Brezilya gibi İpek Yolu e-ticaret ortağı ülkelerle yaptığı e-ticaret ithalat ve ihracatının hızlı bir büyüme kaydettiğini belirtti.

E-ticarette uluslararası işbirliğinin hızlandığını belirten Bakanlık, ilk kez Çin e-ticaret platformlarının yabancı ülkelerde tanıtım gezileri düzenlediğini kaydetti. Bakanlığa göre, Çinli e-ticaret firmaları böyle bir girişim sayesinde İtalya'da 60'tan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeyle bağlantı kurdu.

Bakanlık, ilk çeyrekte ulusal çevrimiçi perakende satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,4 artışla 3,3 trilyon yuana ulaştığını ve hizmet tüketiminin büyümeye öncülük etmeye devam ettiğini kaydetti.