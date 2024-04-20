BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Çin'in sınır ötesi e-ticareti bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artışla 577,6 milyar yuana (yaklaşık 81,3 milyar ABD doları) ulaştı.
Bakanlık, söz konusu dönemde ülkenin Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kamboçya ve Brezilya gibi İpek Yolu e-ticaret ortağı ülkelerle yaptığı e-ticaret ithalat ve ihracatının hızlı bir büyüme kaydettiğini belirtti.
E-ticarette uluslararası işbirliğinin hızlandığını belirten Bakanlık, ilk kez Çin e-ticaret platformlarının yabancı ülkelerde tanıtım gezileri düzenlediğini kaydetti. Bakanlığa göre, Çinli e-ticaret firmaları böyle bir girişim sayesinde İtalya'da 60'tan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeyle bağlantı kurdu.
Bakanlık, ilk çeyrekte ulusal çevrimiçi perakende satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,4 artışla 3,3 trilyon yuana ulaştığını ve hizmet tüketiminin büyümeye öncülük etmeye devam ettiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Çin'in sınır ötesi e-ticareti büyümeye devam ediyor - Son Dakika
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Osmaniyeli restoran işletmecileri, Türkiye çapında 20-21 Nisan tarihlerinde yapılan cafe ve restoran boykotuna tepki gösterdi. İşletmeciler, yüksek maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle fiyatları artırmak veya işletmeleri kapatmak dışında başka bir seçenekleri olmadığını belirtti. Üretimin olmadığı sürece işletmelerin batmaya mahkum olduğunu ifade eden esnaflar, üretimin artmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla yemek yiyebileceğini dile getirdi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde depremin izlerini silmek için çalıştıklarını ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, AKP'li önceki başkan Enver Demirel'den belediyeyi borçsuz bir şekilde devraldıklarını söyledi. Beşikçioğlu, 'Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz' dedi.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
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