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Çin'in yeniden kullanılabilir Zhuque-3 roketi ilk uçuş testini tamamladı - Son Dakika
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Çin'in yeniden kullanılabilir Zhuque-3 roketi ilk uçuş testini tamamladı

Çin'in özel roket şirketi LandSpace tarafından geliştirilen Zhuque-3 roketi, dikey dönüş teknolojisiyle yapılan ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Roketin dikey toparlanma ve kontrol sistemleri doğrulandı ve paslanmaz çelik gövde yapısı sayesinde fırlatma maliyetleri büyük ölçüde azaltılabilecek. Zhuque-3, sıvı oksijen-metan yakıtıyla çalışan ve çoklu uydu taşıma kapasitesine sahip olan bir rokettir.

Çin\'in yeniden kullanılabilir Zhuque-3 roketi ilk uçuş testini tamamladı
20.01.2024 - 10:46,
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BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in yeniden kullanılabilir Zhuque-3 roketinin dikey dönüş teknolojisi, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Böylelikle ülkenin ilk paslanmaz çelikten yapılma sıvı yakıtlı taşıyıcı roketinin ilk uçuşuna doğru önemli bir adım atılmış oldu.

Roketi geliştiren Çinli özel roket şirketi LandSpace, uçuş testinde alçak irtifa ve düşük hızda roketin dikey toparlanmasının, kontrol sistemiyle motor itiş ayar performansı arasındaki eşleşmenin ve roketin dikey toparlanma yönlendirme ve kontrol algoritmasının doğrulandığını söyledi.

4,5 metre çapında olan ve yakıt olarak sıvı oksijen-metan kullanan Zhuque-3'ün ilk kademesi, en az 20 kez kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Roket, yassı istiflenebilir türde olanlar gibi birçok uyduyu tek seferde uzaya götürebiliyor.

Roket, yüksek mukavemetli paslanmaz çelikten yapılan depolama tankıyla fırlatma maliyetlerini tek kullanımlık roketlere kıyasla yüzde 80-90 oranında azaltabilecek.

Sıvı oksijen-metan yakıtı, sıvı oksijen ile doğalgazın ana bileşeni olan metanın karışımından üretilen bir roket yakıt türü.

Roketin önceki versiyonu olan Zhuque-2, başarılı şekilde fırlatılmış ve prosedüre uygun şekilde uçuş görevini tamamlayarak dünyanın yörüngeye giren ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketi olmuştu. Böylelikle Çin'in fırlatma araçları için yeni düşük maliyetli sıvı yakıtın uygulanmasında bir atılım gerçekleştirilmişti.

LandSpace CEO'su Zhang Changwu'ya göre roketin paslanmaz çelik gövde yapısı, imalat maliyetlerini büyük oranda azaltıp roket üretim döngüsünü kısaltabilir. Roketin yüksek sıcaklık direnci, roketlerin çoklu dönüşü ve yeniden kullanımı konusunda bariz avantajlara sahip.

Zhang, Zhuque-3'ün ilk kademesinin, kullanım sonrasında roketten ayrılmadan kontrol edilebildiğini ve uçaklarda olduğu üzere yeniden yakıtla doldurulduktan sonra tekrar fırlatılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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