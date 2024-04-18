Çin'in yeşil teknolojili ürünleri ihracatında büyük artış

GUANGZHOU, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'ndaki bir stantta sergilenen açık hava güneş enerjisi izleme aracı, 15 Nisan 2024.
Çin'in yoğun teknolojili ve yeşil "yeni üçlüsü" olarak sınıflandırılan elektrikli araçlar, güneş pilleri ve lityum-iyon piller, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29,9 artışla 1,06 trilyon yuan (150 milyar dolar) toplam ihracat değeri elde etti.
Kanton Fuarı olarak da bilinen Guangzhou'da devam eden 135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda ilgili sektörlerden çok sayıda katılımcı çeşitli ürünler sergiliyor. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve sporun birleştirici yönü vurgulandı. Vali Tavlı, Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini spor turizmiyle tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.
Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Gölcük ilçesinde dönem sonu galası düzenlendi. Gölcük Kazıklı Kervansarayı'nda gerçekleşen programa Vali Seddar Yavuz da katıldı. Vali Yavuz, Türk kültürünün sevgi medeniyeti olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Programda öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisi de büyük beğeni topladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
Şırnak Valisi Cevdet Atay, Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı. Vali Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Uludere ilçesine giderek esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra Melek Soylu'nun taziyesine katılan Vali Atay, aile üyelerine başsağlığı diledi ve dua etti. Şenoba beldesine geçen Vali Atay, burada Ferhat Bilen, Haşim ve Abdulkerim Babat'ın taziyelerine katıldı ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Vali Atay, ziyaretlerinin ardından Şeyhan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eruh ilçesinde yakalandı. H.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişimi ve yerli üretim konusunda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 2023 yılında terörle mücadelede kullanılan İHA, SİHA ve İKU'ların toplamda 51 bin 876 saat uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayisinin dışa bağımlılığının azaldığı ve yerli üretimin arttığı vurgulandı.
İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Alaçatı Ot Festivali'nin ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli stantları ziyaret etti. Festivalde birçok etkinlik düzenlenirken, Tugay ve Denizli festivalin önemine vurgu yaparak desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
Antalya'da öğle izninde markete gitmek için karşıya geçen 25 yaşındaki Gürkan Gençer, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, mesai arkadaşları ise Gençer'in kişisel eşyalarını emanete alarak gözyaşı döktü.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ise antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları çalışma ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
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