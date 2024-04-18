Çin'in yeşil teknolojili ürünleri ihracatında büyük artış - Son Dakika
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Çin'in yeşil teknolojili ürünleri ihracatında büyük artış

Çin'in güneyindeki Guangzhou'da düzenlenen 135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda sergilenen açık hava güneş enerjisi izleme aracı, elektrikli araçlar, güneş pilleri ve lityum-iyon piller gibi yeşil teknolojili ürünlerin ihracat değeri 2023 yılında yüzde 29,9 artarak 1,06 trilyon yuan (150 milyar dolar) oldu.

18.04.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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GUANGZHOU, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'ndaki bir stantta sergilenen açık hava güneş enerjisi izleme aracı, 15 Nisan 2024.

Çin'in yoğun teknolojili ve yeşil "yeni üçlüsü" olarak sınıflandırılan elektrikli araçlar, güneş pilleri ve lityum-iyon piller, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29,9 artışla 1,06 trilyon yuan (150 milyar dolar) toplam ihracat değeri elde etti.

Kanton Fuarı olarak da bilinen Guangzhou'da devam eden 135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda ilgili sektörlerden çok sayıda katılımcı çeşitli ürünler sergiliyor. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Guangzhou, İhracat, Güneş, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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