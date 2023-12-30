Çin, internet uydu ağlarını test etmek için 3 uyduyu uzaya gönderdi

Çin, internet uydu ağlarında kullanılacak teknolojilerin uygulamasını test etmek üzere 3 uyduyu uzaya gönderdi.

China Daily'nin haberine göre, "Uzay Tabanlı İnternet Uydu Test Aracı" adı verilen uydular, Long March 2C roketiyle, Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle 505. başarılı taşıma görevi oldu.

ABD'li uzay şirketi SpaceX'in Starlink internet uydu ağına benzer bir takım uydu ağı oluşturmayı hedefleyen Çin, bu kapsamda 12 bin 992 uyduyu Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırmayı planlanıyor.

Takım uydu ağı için yörünge teknolojilerini sınamak ve geliştirmek üzere bu yıl temmuzda, kasımda ve aralıkta test uyduları fırlatılmıştı.