Çin, Japonya'nın Askeri Tatbikatını Eleştirdi - Son Dakika
Çin, Japonya'nın Askeri Tatbikatını Eleştirdi

20.04.2026 19:00
Çin, Japonya'nın ABD ve Filipinler'le düzenlediği askeri tatbikata katılımını kınadı.

Çin, askeri ve diplomatik gerilimler yaşadığı Japonya'nın ABD ile Filipinler'in düzenlediği Balikatan askeri tatbikatına katılımını eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı dönemindeki saldırganlığı ve sömürgeciliği nedeniyle Filipinler dahil Güneydoğu Asya ülkelerine karşı tarihsel sorumluluk taşıdığını ifade eden Sözcü Guo, "Japonya, Güney Çin Denizi'nde güç gösterisi yaparak bölgesel istikrarın altını oymak yerine kendi saldırganlık geçmişiyle ciddi bir hesaplaşma yapmalı ve askeri ile güvenlik alanlarındaki söz ve eylemlerinde ihtiyatlı olmalı." dedi.

Guo, ABD ve Filipinler'in ortak düzenlediği tatbikata ilişkin, dünyanın tek taraflılığın ve askeri gücün kötüye kullanılmasının zararlarını yeterince gördüğünü belirterek, "Asya-Pasifik bölgesinin en çok ihtiyacı olan şey barış ve huzur, en az ihtiyacı olan şey ise dış güçlerin devreye girdiği bölünme ve cepheleşme." ifadesini kullandı.

Hiçbir askeri ve güvenlik alanındaki işbirliğinin karşılıklı anlayış ve güven, bölgesel barış ve istikrar pahasına olmaması gerektiğini vurgulayan Guo, "Kendi güvenlikleri için başkalarına bel bağlayan ülkeler, bunun geri tepebileceğini akılda tutmalı." diye konuştu.

Japonya'nın bugüne kadarki en geniş çaplı katılımı

ABD ile Filipinler'in düzenlediği Balikatan askeri tatbikatı, 20 Nisan-8 Mayıs'ta, Filipinler'in, Çin ile egemenlik ihtilafları yaşandığı Güney Çin Denizi çevresindeki kuzey ve batı bölgelerinde düzenlenecek.

İki ülkenin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa ve Kanada'dan 17 bin askerin yer alacağı tatbikata Japonya da 3 savaş gemisi, 2 uçak ve 1400 muharip personelle katılıyor. Bu, Japonya'nın söz konusu tatbikata bugüne kadarki en geniş çaplı katılımı olacak.

Japon güçlerinin tatbikat sırasında "Tip-88" sınıfı bir güdümlü füzenin test fırlatışını yapması planlanıyor.

Japon savaş gemisi tatbikata katılmak için Tayvan Boğazı'ndan geçmişti

Japonya Öz Savunma Deniz Kuvvetlerine ait "Fubuki" sınıfı Ikazuçi muhribinin, geçen hafta tatbikata katılmak üzere Filipinler'e giderken Çin ile Tayvan arasında egemenlik ihtilafına konu olan Tayvan Boğazı'ndan geçmesi, Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo, Japon savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin Çin'in egemenliğini ve güvenliğini tehdit ettiğini, buna karşı çıktıklarını ve Tokyo yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirmişti.

Guo, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin açıklamaları halihazırda Çin-Japonya ilişkilerine ciddi darbe vurmuşken Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir geminin Tayvan Boğazı'na gönderilmesini bilinçli bir provokasyon olarak gördüklerini ifade etmişti.

Ekim 2025'te iktidara gelen Takaiçi'nin görev döneminde ilk kez bir Japon savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Çin ile Japonya arasında gerilim

Pekin ile Tokyo arasında, son dönemde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle gerilim yaşanıyor.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Japonya'nın Askeri Tatbikatını Eleştirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin, Japonya'nın Askeri Tatbikatını Eleştirdi - Son Dakika
