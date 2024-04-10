Çin Jiamusi Hanjiang Festivali: Nehre Dua ve Bereket

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ÇEKİM TARİHİ: 9 Nisan 2024

1. ANONS (İngilizce): DAİ JİNRONG, Xinhua muhabiri

2. Jiamusi kentinden çeşitli görüntüler

3. Hanjiang Festivali'nden çeşitli görüntüler

4. Tören sırasında dans eden Hezhe halkının çeşitli görüntüleri

ANONS (İngilizce): DAİ JİNRONG, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentindeyim.

2024 Çin Jiamusi Hanjiang Festivali Salı günü başladı. 'Han' kelimesi bağırmak, 'Jiang' kelimesi ise nehir anlamına geliyor. 'Hanjiang', Jiamusi'de yerel halkın nehre bağırarak yeni yılın bereketi ve iyi balık hasadı için dua ettiği eski bir gelenek. Festivalde, "Hanjiang" ritüelinin yanı sıra Şaman dansları, Yimakan adı verilen bir tür hikaye anlatıcılığı ve diğer performanslar da sergileniyor."

"Hanjiang" Çin'in kuzeyindeki balıkçı ve avcı toplulukları tarafından kutlanan geleneksel bir kutsama töreni.

Eski zamanlarda, ilkbaharda nehrin buzları çözülürken balıkçılar nehre çeşitli yiyecekler atar, bir sonraki yıl havanın elverişli olması ve bol hasat için dualar ederlerdi.

Bu ritüel zaman içinde buzların çözülmesi sırasında nehri "uyandırma" uygulamasına dönüştü.

İnsanlar sembolik olarak akan suları canlandırmak için nehir kıyılarında toplanıp şarkılar söylüyor ve nehre doğru bağırıyor.

Yerel balıkçılar ise Hanjiang Festivali'nin balıkları kış uykusundan uyandırma ve baharın gelişini müjdeleme gücüne sahip olduğuna inanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiamusi kentinden bildiriyor. (XHTV)