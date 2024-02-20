Çin, Jilin eyaletinde 120.000\'den fazla şarj ünitesi ve 200 batarya değiştirme istasyonu kuracak

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CHANGCHUN, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yeni enerjili araçlara (NEV) yönelik artan talebi karşılamak amacıyla 2025 yılına kadar 120.000'den fazla şarj ünitesi ve 200 batarya değiştirme istasyonu kurulması planlanıyor.

Kısa süre önce yayımlanan şarj ve batarya değiştirme tesisleri altyapı planına göre, eyalette ayrıca 2025 yılına kadar otoyol servis alanlarının tamamının hızlı şarj üniteleri ile donatılması ve tüm köylerde şarj üniteleri kurulması hedefleniyor.

Çin'de NEV endüstrisi son yıllarda hızla büyürken, şarj istasyonları da NEV'lerin gelişimini ve yaygınlaşmasını güvence altına alan önemli kamusal tesislere dönüştü.

Veriler, Çin'de 2023 yılında 3,38 milyondan fazla yeni şarj altyapı ünitesinin kurulduğunu gösteriyor. Geçen yılın sonu itibarıyla ülkedeki şarj altyapısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artışla 8,59 milyon üniteyi aştı.