Çin, Kanada'nın Yaptırımlarına Karşı Çıkıyor

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BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Kanada'nın Çinli kuruluşlara yaptırım uygulamasının makul olmadığını ve son derece yanlış olduğunu söyledi.

Salı günü düzenlenen basın toplantısında Kanada'nın, Rusya'ya çift kullanımlı ürünler sağladıkları gerekçesiyle aralarında 20'den fazla Çinli kuruluşun da bulunduğu 76 yabancı kuruluş ve kişiye yaptırım uygulamaya başladığını duyurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, "Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır ve bu konuda Kanada tarafına diplomatik girişimlerde bulunmuştur" dedi.

Sözcü, "Çin, uluslararası hukukta hiçbir temeli olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı çıkmıştır" diye konuştu.

"Çin, Ukrayna konusunda her zaman objektif ve tarafsız bir tutum sergilemiştir" diyen Lin, Çin'in krizin siyasi çözümünü teşvik etmeye, çatışan taraflara asla ölümcül silahlar sağlamamaya ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatını sıkı şekilde kontrol etmeye kararlı olduğunu vurguladı. Lin, Çin'in insansız hava araçlarının ihracat kontrolüne yönelik dünyadaki en katı kapsam ve tedbirleri uyguladığını da hatırlattı.

"Çin de diğer ülkeler gibi makul ve eleştiriye mahal vermeyecek şekilde Rusya ile ekonomik ve ticari işbirliğinin olağan seyrini eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde sürdürmektedir" diyen Lin, Kanada'dan bu yanlış kararını derhal iptal etmesini istediklerini kaydederek, Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı.