Çin Komünist Partisi, gelecek 10 yılın ekonomik hedeflerini belirlemek için genel kurul toplantısı yapacak

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Çin Komünist Partisinin (ÇKP), ülkenin gelecek 10 yıldaki ekonomik hedeflerini tayin edecek reform konulu 3. Genel Kurul toplantısını 15-18 Temmuz'da Pekin'de yapacağı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, bugün yaptığı toplantının ardından 20. Merkez Komitenin 3. Genel Kurulu toplantısının gelecek ay yapılmasına karar verdi.

15-18 Temmuz'da başkent Pekin'de düzenlenecek toplantıda, "reform sürecinin derinleştirilmesi ve Çin modernleşmesinin ilerletilmesine" ilişkin konuların ele alınacağı belirtildi.

Siyasi Büro, Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping başkanlığında yaptığı toplantıda 3. Genel Kurul'da ele alınacak karar tasarısını görüştü.

"Programatik belge"

Tasarıda Çin modernleşmesi ve reform sürecinin karşı karşıya olduğu yeni durum ve sorunlar analiz edilirken, bu sürece yön verecek "programatik bir belge" ortaya konulduğu ifade edildi.

Reformun hedefleri ve amaçlarının ele alındığı toplantıda Çin'in "yüksek standartlı sosyalist piyasa ekonomisinin" inşasını 2035 yılında tamamlayacağı kaydedildi.

Toplantıda 2035'e dek "yönetim sistemi ve kapasitesinin modernize edileceği" ve "sosyalist modenleşmeye temel olarak ulaşılacağı" vurgulanırken, reform sürecininin derinleşitirilmesine ilişkin ilkeler ortaya konuldu.

Ekonomi ile toplum, hükümet ile piyasa, etkinlik ile adalet, yaşamsallık ile düzen ve kalkınma ile güvenlik arasında dengeli ilişkiyi kuracak sistemleri uygulamanın önemine işaret edilen toplantıda, "parti liderliğinin reform sürecinin ve Çin modernleşmesinin ilerletilmesinin temel garantisi olduğunun" altı çizildi.

ÇKP, genelde ekonomik ve reform konularında kiritik kararların alındığı 3. Genel Kurul toplantılarını 5 yılda bir düzenlenen Ulusal Kongre'yi takip eden yılın sonbaharında yapıyor. Ancak 2022'de yapılan 20. Ulusal Kongre'nin ardından ekonomide Kovid-19 sonrası kırılganlığın sürdüğü 2023 yılı sonbaharında genel kurul toplantısı yapılmamıştı.