Çin Komünist Partisi Reform Kararı Aldı - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi Reform Kararı Aldı

Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi'nin 3. genel oturumunda alınan reform kararı, üretim ilişkilerini, üretici güçleri ve ulusal yönetimi daha uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Kararda, 300'den fazla önemli reform öngörülüyor ve finansal, ekonomik, teknolojik ve veri piyasalarının geliştirilmesi gibi konular yer alıyor. Ayrıca, Çin'in dışa açılma politikası da genişletilecek ve yabancıların Çin'de yaşama ve sağlık hizmeti alma süreçleri kolaylaştırılacak.

19.07.2024 14:54
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BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Politika Araştırma Ofisi Başkan Yardımcısı Tang Fangyu, 20. ÇKP Merkezi Komitesi'nin 3. genel oturumunun en önemli sonucunun reform kararı olduğunu söyledi.

Tang, söz konusu açıklamayı Pazartesi ile Perşembe günleri arasında düzenlenen 3. genel oturumun kılavuz ilkeleri hakkındaki basın toplantısında yaptı.

Yetkili Cuma günü düzenlenen toplantıda, Çin'in modernleşmesinin ilerletilmesinin, birçok karmaşık sorunla karşı karşıya olduğunu kaydeden Tang, bu durumun, üretim ilişkilerini üretici güçlerle, üst yapıyı ekonomik temelle ve ulusal yönetişimi sosyal kalkınmayla daha uyumlu hale getirmek üzere reformun kapsamlı şekilde daha fazla derinleştirilmesini gerekli kıldığını belirtti.

Özünde ekonomik yapısal reform bulunan kararın, çeşitli alanlarda ve hususlarda reformları kapsamlı şekilde planladığını kaydeden Tang, kararda birçok sistem, mekanizma ve kurum seviyesinde 300'ün üzerinde önemli reform öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu Yardımcı Direktörü Han Wenxiu da Çin'in yüksek standartlı bir piyasa sistemi kurma çabalarını hızlandıracağını belirterek bunun, ülkenin önemli bir reform görevi olduğuna dikkat çekti.

Birleştirilmiş bir kentsel-kırsal inşaat arazisi piyasası, ülke çapında bir entegre teknoloji ve veri piyasası ve birleştirilmiş bir ulusal elektrik piyasasının geliştirilmesini de içeren birleştirilmiş bir ulusal piyasanın inşa edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Han, basın toplantısında ülkenin işgücü, sermaye, arazi, enformasyon, teknoloji, yönetim ve veri gibi üretim faktörlerine yönelik piyasa sistemi ve kurallarını iyileştireceğini söyledi.

Piyasa ekonomisinin temelini oluşturan sistemler geliştirilecek ve bu kapsamda mülkiyet haklarının korunması, bilginin ifşası, piyasa erişimi, iflas çıkışı ve kredi denetimine yönelik sistemler optimize edilecek.

Han, makroekonomik yönetişimi güçlendirmek isteyen Çin'in, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki mali ilişkileri iyileştirmeye çalıştığını ve Çin'in vergi sisteminin, yeni iş modelleriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik araştırmaların yürütüleceğini belirtti.

Han, ülkenin halkın refahını sağlamaya ve geliştirmeye yönelik çabaları çerçevesinde doğurganlık dostu bir toplumu teşvik için çocuk doğurmaya yönelik politika desteğini de artıracağını kaydetti.

Yetkili, ülkenin yüksek kaliteli ve tam istihdamı kolaylaştırmaya yönelik kurumsal iyileştirmeler yapacağını ve yaşlı bakımı sektörünün gelişimini artıracağını ifade etti.

Han, üst düzey dışa açılmayı teşvik için Çin'in en az gelişmiş ülkelere yönelik tek taraflı dışa açılmasını genişleteceğini ve mal, hizmet, sermaye ve işgücü piyasalarını düzenli şekilde dünyanın geri kalanına açacağını dile getirdi.

Han'ın açıklamalarına göre, yurtdışından gelen insanların Çin'de yaşama, sağlık hizmeti alma ve ödeme yapmalarını daha kolay hale getirmek üzere ilgili sistemlerde de iyileştirmeler yapılacak.

Kaynak: Xinhua

Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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