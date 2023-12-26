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Çin, Long March-11 roketiyle 3 uzay bilimi ve teknoloji test uydusunu fırlattı - Son Dakika
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Çin, Long March-11 roketiyle 3 uzay bilimi ve teknoloji test uydusunu fırlattı

Çin, Long March-11 roketiyle Şıyan sınıfı 3 uzay bilimi ve teknoloji test uydusunu denizden uzaya gönderdi. Uydular, fırlatışın ardından planlanan konuma yerleşti. Bu fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 503'üncü başarılı taşıma görevi oldu. Şıyan uyduları, yer gözlemleri ve yörünge teknolojilerinin test edilmesi için kullanılıyor.

Çin, Long March-11 roketiyle 3 uzay bilimi ve teknoloji test uydusunu fırlattı
26.12.2023 - 13:39,
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Çin, taşıyıcı roketi Long March-11 ile "Şıyan" sınıfı 3 uzay bilimi ve teknoloji test uydusunu denizden uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-24C" uyduları, Guangdong eyaletinin Güney Çin Denizi kıyısındaki Canciang şehrinin açığındaki yüzer platformdan fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından Güneş Eş Zamanlı Yörünge'deki planlanan konuma yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 503'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yer gözlemlerinin yanı sıra uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılıyor.

Çin, Şıyan-24A ve Şıyan-24B uydularını 7 Haziran'da fırlatmıştı.

İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından 35'i halen yörüngede aktif durumda bulunuyor.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Long March-11 roketiyle 3 uzay bilimi ve teknoloji test uydusunu fırlattı - Son Dakika
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