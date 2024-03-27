Çin Mengniu Süt Ürünleri Şirketi 2023'te Karını Artırdı - Son Dakika
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Çin Mengniu Süt Ürünleri Şirketi 2023'te Karını Artırdı

Çin Mengniu Süt Ürünleri Limited Şirketi, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,8 artışla 6,17 milyar yuan işletme karı elde etti. Şirketin geliri ise yüzde 6,5 artarak 98,62 milyar yuana ulaştı. Çin'in süt ürünleri endüstrisi, pandemi sonrası dönemde beslenme ve sağlık konusunda artan kamu bilinci sayesinde talebe dirençli kaldı.

27.03.2024 14:12
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HOHHOT, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Mengniu Süt Ürünleri Limited Şirketi, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,8 artışla 6,17 milyar yuan (yaklaşık 870 milyon ABD doları) tutarında işletme karı elde ettiğini açıkladı.

Şirketin yayımladığı yıllık rapora göre, şirketin geliri geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,5 artarak 98,62 milyar yuana ulaştı.

Şirketin süt ticareti toplam gelire 82,07 milyar yuan katkıda bulunurken, onu dondurma, peynir ve süt tozu ticareti takip etti.

Şirketin verdiği bilgilere göre, Çin'in süt ürünleri endüstrisi 2023 yılında büyümede görülen kısa süreli yavaşlama ve çiğ süt fiyatlarındaki düşüş gibi zorluklarla karşı karşıya kalsa da pandemi sonrası dönemde beslenme ve sağlık konusunda artan kamu bilinci sayesinde süt ürünlerine olan talep dirençli kaldı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Mengniu Süt Ürünleri Şirketi 2023'te Karını Artırdı - Son Dakika
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