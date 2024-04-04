Çin, otomobil tüketimini artırmak için kredi oranlarını gevşetiyor - Son Dakika
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Çin, otomobil tüketimini artırmak için kredi oranlarını gevşetiyor

Çin, otomobil tüketimini artırmak için kredi oranlarını gevşetiyor

Çin, otomobil tüketimi ve takasını artırmak amacıyla bireysel araç alımlarında kredi oranlarını gevşetmek üzere bir plan yayımladı. Finans kuruluşları bireysel benzinli otomobil ve yeni enerjili araç alımlarında kredi oranlarının üst sınırlarını bağımsız olarak belirleyebilecek. Otomobil sektörünün önde gelenleri, yapılacak düzenlemeden sonra her iki otomobil türü için de oranların yüzde 100'e çıkarılabileceğini kaydetti.

04.04.2024 16:17  Güncelleme: 16:21
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BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin, otomobil tüketimi ve takasını artırmak amacıyla bireysel araç alımlarında kredi oranlarını gevşetmek üzere bir plan yayımladı.

Ülkenin merkez bankası ve Ulusal Mali Düzenleme İdaresi tarafından yayımlanan plana göre, finans kuruluşları bireysel benzinli otomobil ve yeni enerjili araç alımlarında kredi oranlarının üst sınırlarını bağımsız olarak belirleyebilecek.

An itibarıyla bireysel alımlardaki en yüksek kredi oranları, benzinli otomobiller için yüzde 80 ve yeni enerjili araçlar için yüzde 85 seviyesinde seyrediyor.

Otomobil sektörünün önde gelenleri, yapılacak düzenlemeden sonra her iki otomobil türü için de oranların yüzde 100'e çıkarılabileceğini kaydetti.

Plana göre kredi oranları, ticari benzinli araçlar için yüzde 70, yeni enerjili araçlar için yüzde 75 ve ikinci el araç alımları için yüzde 70 oranında kalmaya devam edecek.

Plana göre finans kuruluşları, araç takasına ve diğer yeni senaryolara uyum sağlamak ve otomobil tüketimine yönelik makul talebi daha iyi desteklemek üzere finansal ürün ve hizmetlerdeki yenilikleri artırmaya teşvik ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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